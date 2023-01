Sérgio Conceição com três ausentes no arranque da 'operação Vitória'

O FC Porto iniciou esta terça-feira a preparação para a visita a Guimarães, onde no próximo sábado (20h30) vai defrontar o Vitórial. À semelhança do que se verificou na semana passada, Sérgio Conceição contou com três ausências na sessão de trabalho, com Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) a seguirem à parte do grupo.Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30, novamente no Olival.