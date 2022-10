Sérgio Conceição com um lesionado na preparação para o jogo frente ao Club Brugge

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepe é o único jogador do FC Porto impedido de defrontar o Club Brugge devido a problemas físicos. O central continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, tendo feito tratamento na manhã de hoje, enquanto o plantel deu seguimento à preparação para o jogo na Bélgica, para a Champions.Outro jogador fora das contas é João Mário, uma vez que terá de cumprir um jogo de suspensão.Os dragões cumprem amanhã, às 17 horas, mais um treino no Olival.