Sérgio Conceição com uma baixa no penúltimo treino do FC Porto para a receção ao Vitória

O FC Porto realizou, esta quinta-feira, o penúltimo treino de preparação para o jogo de sábado, frente ao Vitória, no Estádio do Dragão, referente à 34.ª e derradeira jornada da Liga (18 horas).Segundo o boletim clínico divulgado pelos dragões, João Mário foi o único ausente da sessão, continuando entregue aos cuidados do departamento de saúde, em tratamento.Amanhã, Sérgio Conceição poderá esclarecer se o lateral já será ou não opção frente ao Vitória, uma vez que o treinador vai apresentar-se perante os jornalistas, no Olival, em conferência de imprensa, para fazer a antevisão ao jogo com os minhotos.