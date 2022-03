Sérgio Conceição confia nos jogadores e em Fernando Santos para levarem Portugal ao Mundial

A Seleção Nacional vive dias decisivos com vista à presença no Mundial'2022, que terá lugar em dezembro no Qatar. A Turquia será o primeiro adversário na meia-final do playoff e Sérgio Conceição, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, disse acreditar que Portugal tem "jogadores com capacidade e um selecionador experiente e também com qualidade" para que o apuramento seja alcançado. O treinador do FC Porto abordou ainda o caso positivo à Covid-19 de Pepe e a chamada de Vitinha, a primeira pela equipa principal de Portugal."Aquilo que espero é o que todos os portugueses esperam, que o jogo corra da melhor forma possível para ficarmos mais próximos de uma qualificação para o Mundial. Infelizmente, há uma ou outra baixa, mas temos jogadores com capacidade e um selecionador experiente e também com qualidade para poder montar da melhor forma a estratégia para que o jogo seja positivo no sentido de o ganhar.""Pepe é sempre importante, seja no FC Porto ou na Seleção Nacional, por tudo o que representa enquanto jogador e homem também, porque é um homem importante no balneário, muito experiente, com uma capacidade incrível de motivar os outros, porque ele já por si só, apresar dos seus 39 anos, está sempre muito motivado, é uma baixa importante, mas acho que temos qualidade não só nosso staff técnico, como ao nível dos jogadores disponíveis para ganhar o jogo.""Fico sempre contente, por um lado porque representam a Seleção Nacional, e no caso do Vitinha é a primeira vez, é um percurso natural e normal de um jogador que tem evoluído de uma forma fantástica e que espero que consiga neste momento ajudar Seleção Nacional como tem ajudado o FC Porto."