Sérgio Conceição confirma ausência de Galeno diante do Gil Vicente

Sérgio Conceição assumiu que Galeno é carta fora do baralho para o jogo com o Gil Vicente, devido a lesão sofrida no duelo com o Inter Milão. Na antevisão ao duelo com os minhotos, a disputar no domingo, o técnico olhou ainda para o potencial do adversário em comparação com a equipa que defrontou na primeira volta."Não digo que está diferente. Houve uma evolução natural com o Daniel, têm vários resultados positivos ultimamente, e isso é demonstrativo de uma boa evolução e consistência. Têm jogadores que são os do ano passado. Esperamos um jogo de dificuldades. Temos de perceber a dinâmica com e sem bola do adversário, quais os jogadores que podem encaixar nessa dinâmica. É olhar para o que é o Gil Vicente no seu todo, mas principalmente olhar para nós e para aquilo que queremos fazer no jogo, tentando ganhar o jogo. Galeno não entra nessa estratégia, está fora", disse."Os jogos são todos diferentes, não há jogos iguais, até porque as próprias equipas vão mudando consoante a forma dos jogadores, os castigos... Cada jogo tem a sua história e nós queremos escrever da melhor forma a do jogo de amanhã, fazendo um jogo competente e ganhando", acrescentou.Numa resposta posterior, Conceição assumiu ainda que Evanilson deve também ser baixa. "O Evanilson provavelmente também estará fora... Hoje não esteve com a equipa, vamos ver amanhã. Há alguns problemas, e temos de olhar para eles sem nos debruçarmos sobre isso. Com mais opções, claro que ficaria mais feliz".