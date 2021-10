Sérgio Conceição confirma notícia Record: Diogo Costa vai a jogo frente ao Paços de Ferreira

Sérgio Conceição confirmou esta sexta-feira que Diogo Costa vai defender a baliza do FC Porto, amanhã, frente ao P. Ferreira (18 horas, no Estádio do Dragão), tal como Record já avançara.





Depois de uma exibição de má memória na Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, o estatuto de titular de que o jovem vem gozando desde o início da época foi bastante discutido no plano mediático, mas continua a ser aposta do técnico.A avaliação feita pela equipa técnica ao trabalho de Diogo Costa no jogo com o Liverpool foi negativa, considerando-se que o guardião, apesar das boas intervenção também registadas, teve responsabilidade direta em três dos cinco golos apontados pelos reds. Este recente desempenho não apaga o bom trabalho que o guardião tem feito, porém, não lhe garante igualmente uma imunidade total face ao que vier a apresentar jogo a jogo, treino a treino.