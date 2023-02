Sérgio Conceição confirma quarteto de fora da Taça de Portugal

Sérgio Conceição confirmou esta terça-feira que Otávio, Wendell, Veron e Eustáquio estão indisponíveis para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de amanhã frente ao Ac. Viseu (20H45).Os quatro jogadores prosseguem tratamento às lesões com o clássico com o Sporting já na mira (domingo, 18 horas), havendo esperança para Wendell. O lateral-esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo direito, frente ao Vizela, e no regresso ao Olival, ontem de manhã, fez apenas tratamento, mas tudo indica que a paragem a que estará sujeito não será prolongada, sendo assim já certo que falha o jogo de amanhã, em Viseu.