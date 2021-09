Sérgio Conceição confirma que Pepe é baixa para o jogo com Moreirense

Sérgio Conceição confirmou este sábado que Pepe é baixa para o jogo de amanhã com o Moreirense, agendado para as 18 horas, no Estádio do Dragão.





"Sou obrigado a mexer na equipa. Mudará uma ou outra peça, não o que queremos para o jogo", disse em conferência de imprensa não revelando quem ocupará o lugar do internacional português."É a porta aberta para outro jogador que pode jogar naquela posição. Fábio Cardoso? É uma das soluções para esse lugar".Recorde-se que Pepe saiu lesionado do jogo contra o Atlético Madrid e ontem, no treino, fez apenas tratamento ao edema muscular na perna esquerda que sofreu nessa partida da Liga dos Campeões.