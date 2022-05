Sérgio Conceição continua com dois jogadores indisponíveis para a final do Jamor

Mateus Uribe e Wilson Manafá deram seguimento ao regime de tratamento e trabalho de ginásio, sendo os únicos jogadores do FC Porto que neste momento estão indisponíveis para a final da Taça de Portugal, frente ao Tondela, que se realiza no próximo domingo, no Jamor.O plantel cumprirá amanhã, às 10h30, mais um treino no Olival.