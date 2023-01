Sérgio Conceição continua sem contar com três jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel do FC Porto cumpriu esta manhã o penúltimo treino antes da receção ao Famalicão, em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato. Zaidu, em treino condicionado, Meixedo e Evanilson, ambos em tratamento às respetivas lesões, não fazem parte das escolhas de Sérgio Conceição para a receção à equipa minhota.Os dragões vão realizar amanhã, às 10h30, o derradeiro treino de preparação para o jogo frente ao Famalicão, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas, no Olival.