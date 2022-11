Sérgio Conceição contou com um 'reforço' no treino desta manhã do FC Porto. João Mário regressou da Seleção sub-21 e já esteve à disposição do técnico na preparação para a estreia na edição desta época da Allianz Cup, frente ao Mafra, no Estádio do Dragão.Quanto ao resto, o cenário manteve-se praticamente idêntico aos dias anteriores, apenas com a novidade do médio Vasco Sousa, da equipa B, se ter juntado a Roko Runje, Abraham Marcus e Wendel Silva, que voltaram a trabalhar com o plantel principal dos dragões, enquanto Francisco Meixedo, Zaidu, Evanilson (todos em tratamento) e Gabriel Veron (treino condicionado) mantiveram-se à parte.Ausentes estiveram ainda Diogo Costa, Pepe, Otávio, Eustáquio, Grujic e Taremi, todos no Mundial do Qatar.O plantel do FC Porto fecha a preparação para a receção ao Mafra, amanhã de manhã, com um treino agendado para as 10h30, no Olival. Às 12 horas é a vez de Sérgio Conceição fazer a antevisão do jogo em conferência de imprensa.