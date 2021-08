Sérgio Conceição critica relvado "inacreditável" e Marítimo: «Não está preocupado com evolução do futebol»

Após o Marítimo-FC Porto (1-1), Sérgio Conceição criticou duramente o estado do relvado dos Barreiros, que considerou "inacreditável", apontando o dedo aos insulares. No entanto, o treinador portista deixou claro que isso não serve de desculpa para o deslize da sua equipa nesta partida da 3.ª jornada da Liga Bwin.





Relvado dos Barreiros num estado deplorável antes da receção ao FC Porto: nova nota negativa levará à interdição



"Fizemos no global um jogo muito competente. Primeira parte avassaladora, o Marítimo não chegou ao nosso terço defensivo, com qualidade na posse e na reação à perda. Criámos situações para ir para o intervalo a ganhar por dois ou três. Não me querendo desculpar, porque não faz parte, mas este relvado é inacreditável, penso que é público as fotos do relvado. Nós temos de encontrar espaços, desequilíbrios, é óbvio que a equipa que luta pelo pontinho fica em vantagem. Uma equipa que tem um relvado destes não está minimamente preocupada com a evolução do futebol português. E mesmo assim criámos situações. Essa pouca definição tem a ver com a qualidade do relvado. De qualquer das formas, é um jogo cruel. Mas fizemos um bom jogo, e eu não sou de elogiar mesmo quando ganhamos", referiu Conceição à Sport TV após o encontro.