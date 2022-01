Sérgio Conceição critica saída de Luis Díaz: «Quando existe pouco planeamento temos de rever os objetivos...»

Após a vitória (2-1) do FC Porto sobre o Marítimo, Sérgio Conceição criticou a decisão da SAD em vender Luis Díaz, transferido este domingo para o Liverpool, por 45 milhões (mais 15 M€ por objetivos)"Nas grandes empresas e grandes clubes o planeamento é feito em função dos ojetivos. Quando existe pouco planeamento ou não o há, temos de rever os objetivos e pensar no futuro próximo. Sou exigente e neste momento a verdade é que está mais difícil mas faz parte do meu trabalho encontrar soluções. É olhar para o futuro e perceber que os nossos objetivos poderão ficar mais difíceis de concretizar", disse o treinador portista à Sport TV.Questionado sobre se irá receber algum substituto no último dia de mercado, Conceição foi parco em palavras: "Não sei..."Mais tarde, na conferência de imprensa, o timoneiro portista voltou a lamentar a decisão da SAD, dizendo mesmo que se privilegiaram as contas ao aspeto desportivo. "Não vale a pena estar a repetir-me. Tenho consciência do clube que represento, da exigência para os seus profissionais e da minha para os outros. Nesse sentido, essa forma de estar não muda. Agora, estamos a falar de quatro jogadores. O Corona foi o melhor há dois anos, o Sérgio o ano passado e o Luis Díaz agora. Isso tem o seu peso. Hoje tinha dois laterais, dois centrais e dois meninos no banco. Mas faz parte do meu trabalho, de tentar encontrar soluções numa situação muito difícil onde claramente o aspeto financeiro foi mais forte que o possível sucesso desportivo", atirou Conceição, sem querer revelar quando foi informado da transferência do colombiano ou mesmo sobre Rúben Semedo: "não vou entrar em pormenores, nem quanto a saídas nem quanto a entradas."