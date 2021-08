Sérgio Conceição critica Zaidu: «Perda de bola que não se pode ter em alta competição»

Sérgio Conceição deixou críticas a Zaidu pela perda de bola no lance que daria o 2-2 no Famalicão-FC Porto, num golo que acabou depois anulado pelo VAR por fora de jogo.





"Sabíamos que seria um jogo difícil. Entrámos bem no jogo, previa que o adversário viesse com linha de cinco, há sempre essas mudanças contra nós, nada a dizer. Sabíamos o que tínhamos de fazer e conseguimos uma boa primeira tarde, tirando uma ou outra situação. Inicámos a segunda parte e sentia-se que o jogo estava controlado, sem muita eficácia de ambos os lados, mas depois uma perda infantil da nossa parte e uma bola parada e um excelente golo. Depois é normal que devido ao cansaço e calor, embora não me desculpe com isso... o fator motivacional foi importante também, pois deu alento ao adversário, que no entanto não criou gandes ocasiões. "Depois é uma perda de bola que não se pode ter em alta competição, paga-se caro. A este nível não podemos", disse o treinador portista à Sport TV.Depois de ter tido que Manafá "quebra um bocadinho" quando joga à tarde e ao sol, Conceição voltou a lançar o lateral na esquerda, justificando: "Faz a posição como os outros mas não é a sua posição. Temos o Zaidu e estamos com o plantel que temos à procura desse equilíbrio, para resolvermos a situação de forma interna. São todos problemas a partir do momento em que o mercado está aberto, há sempre instabilidade nos jogadores, isto não é bom para ninguém, é demasiado tempo de mercado aberto com a competição."Conceição admitiu ainda que, por vezes, é necessário a equipa acalmar o jogo tendo, diante do Famalicão, vivido alguns momentos de sobressalto: "tem a verr com o ADN da equipa, que vai de forma constante em busca da baliza contrária. Às vezes é preciso meter gelo e tínhamos por vezes a equipa exposta, permitindo ao adversário sair. Podíamos ter tido um dissabor, temos de ter outra maturidade."A fechar, elogiou ainda a dupla Taremi/Martínez: "Marega teve o seu trajeto, temos outros de excelente valia que me dão total segurança. O meu problema não é do meio-campo para a frente."