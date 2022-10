Sérgio Conceição dá chapada na mesa e garante: «Estamos aqui para dar luta, vamos dar luta!»

Sérgio Conceição analisou as incidências da derrota caseira (0-1) com o rival Benfica, que deixou o FC Porto mais distante do topo do campeonato, agora a seis pontos dos encarnados. O treinador dos dragões garantiu que viu a equipa da Invicta foi a melhor no relvado.

"Esta é daquelas derrotas que eu, sinceramente, tenho pouca coisa a dizer, do muito que há a dizer. Estou extremamente orgulhoso. Penso que das três equipas, fomos a mais competente, a mais corajosa, que tentou ganhar o jogo de forma limpa, com uma intensidade grande, contra uma equipa que sabíamos que estava num bom momento. Tenho de realçar os 95 minutos dos meus jogadores. Nunca baixaram os braços e criaram situações para ganhar o jogo, não para empatar, mesmo reduzidos a 10 [jogadores]. É aquilo que tenho a dizer sobre o jogo, não há muito mais. Tudo o que resto puderam assistir. Estou muito orgulhoso pela coragem e competência e a qualidade que nós temos. O campeonato não acabou. Estamos na 10ª jornada. Não fui campeão tendo sete pontos de vantagem e fui campeão tendo sete pontos de atraso. Estamos aqui para dar luta, vamos dar luta e vamos fazer tudo para ganhar este campeonato porque o merecemos. Somos melhores!", frisou em declarações à Sport TV, finalizando a curta intervenção com uma chapada na mesa.

Por ter sido expulso, Conceição apenas compareceu à conferência de imprensa e não esteve na flash-interview da Sport TV.