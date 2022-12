Sérgio Conceição dá domingo de folga ao plantel

O campeão nacional cumpriu, este sábado, mais um treino no Olival. O FC Porto voltará aos trabalhos na manhã de segunda-feira, a partir das 10H30, uma vez que Sérgio Conceição concedeu folga ao plantel para este domingo.Na sessão de hoje estiveram ausentes 10 jogadores, os quatro pacientes do departamento médico e os seis mundialistas. Enquanto Meixedo, Zaidu e Evanilson fizeram tratamento às respetivas lesões, Gabriel Veron evoluiu condicionado. De resto, mas ainda de acordo com o boletim de treino, Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Eustáquio (Canadá), Taremi (Irão) e Grujic (Sérvia) "continuam ausentes em representação das respetivas seleções no Campeonato do Mundo".Para fazer face às ausências, Sérgio Conceição voltou a recrutar quatro jogadores à equipa B. A saber: Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva.