Sérgio Conceição dá força a Taremi: «É um grandíssimo profissional, um grandíssimo jogador»

Habituado a marcar, Mehdi Taremi tem vivido uma fase menos positiva, já com quatro jogos sem marcar e apenas dois golos marcados nos últimos dez encontros. Apesar disso, Sérgio Conceição desvaloriza as estatísticas e elogia a atuação do avançado iraniano no jogo diante do Inter Milão."Vocês dizem isso de acordo com estatísticas... Eu olho para o jogo do Taremi em Milão, fez um jogo bastante competente. Claro que a cereja no topo do bolo era concretizar uma ou outra ocasião flagrante que teve, mas se ele não estivesse lá e não trabalhasse, aí é que estaria preocupado. Os golos vão surgir. O Taremi tem dado tanto à equipa que seria redutor olhar para os últimos meses. É um grandíssimo profissional, um grandíssimo jogador, que já deu muito ao FC Porto e vai continuar a dar", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente.