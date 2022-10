Sérgio Conceição dedica vitória à família: «Depois daquele jogo no Dragão temos sofrido imenso»

Sérgio Conceição deixou uma mensagem especial para família no final do jogo com o Club Brugge que o FC Porto venceu por 4-0."São mesmos jogadores que também perderam por 4-0 no Dragão. Quero dedicar este triunfo à minha família que hoje estava representada pelo meu filho Sérgio, é para eles que têm sofrido bastante. Depois daquele jogo no Dragão temos sofrido imenso. Não é resposta nenhuma. Esta equipa ainda não tinha sofrido golos, é muito positiva no jogo, agressiva sem bola e atacando a profundidade com uma qualidade acima da média e nós sabíamos isso. Hoje era um jogo importante para nós e pode ser decisivo e não nos inibimos de olhar para a baliza adversária e o resultado era curto ao intervalo. A equipa foi hoje um coletivo forte", referiu o treinador do FC Porto.