Sérgio Conceição deixa indireta à gestão da SAD do FC Porto

No dia em que a SAD do FC Porto apresentou um lucro de 20,76M€ em 2021/22, Sérgio Conceição deixou uma indireta à gestão feita pela adminstração, considerando que as vendas de ativos não estão ao nível do sucesso desportivo e da valorização de jogadores."Este é um grupo à imagem do ano passado. Qualquer uma das equipas pode passar. Estamos n aluta depois da vitória no Dragão. É importante não perder, o que não quer dizer que o empate seja bom, viemos à procura da vitória. É importante para nós em termos desportivos e também em termos financeiros. A mim cabe-me trabalhar nesse sentido, a nível desportivo e a prova disso é o esforço e o sucesso que temos tido, no ano passado vencemos três títulos, conseguimos a entrada direta na Liga dos Campeões e temos potenciado e evoluído jogadores, o que também é importante para o o clube. Depois há esse lado financeiro, que não me cabe a mim mas sim a quem se ocupa disso, que tem de trabalhar nesse sentido, o que a mim me parece que não tem correspondido ao que tem sido a evolução dos jogadores e ao sucesso desportivo", referiu Sérgio Conceição.