Sérgio Conceição deixa mensagem a funcionária do Lar do Dragão: «Hoje é o teu dia»

Sérgio Conceição recorreu às redes sociais este sábado, véspera do jogo entre o FC Porto e o Famalicão, para deixar uma mensagem de parabéns à cozinheira do Lar do Dragão. Uma velha conhecida com quem o treinador se cruzou pela primeira vez quando chegou à Invicta para jogar nos escalões jovens dos azuis e brancos."Fatinha, hoje é o teu dia! Conhecemo-nos tinha eu 16 anos, era mais um jovem com sonho de futebolista no lar do FC Porto. 32 anos depois continuas com o mesmo sorriso, com a mesma simpatia. Tiveste sempre uma palavra amiga para mim, como para tantos miúdos do FC Porto. Parabéns, que contes muitos destes!", escreveu o treinador, depois de recuar no tempo para a altura em que aquele espaço ainda dava pelo nome Lar do Atleta do FC Porto.