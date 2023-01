Sérgio Conceição deixa mensagem à mulher: «Quem diariamente dá o norte à minha e às nossas vidas»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Sérgio Conceição tornou-se sábado o treinador mais titulado de sempre do FC Porto, que orienta desde 2017/18, ao conquistar a Allianz Cup frente ao Sporting (2-0) , destacando-se de Artur Jorge. Já este domingo, o treinador do FC Porto deixou uma mensagem nas redes sociais sobre esse feito mas também com uma dedicatória especial para a mulher."Uma grande conquista ontem e a maior 'conquista' da minha vida. Parabéns Liliana, 45 anos de sorrisos, delicadeza e de um grande amor! Parabéns a quem diariamente dá o norte à minha e às nossas vidas", escreveu o treinador do FC Porto numa publicação no Instagram.Sérgio Conceição está casado com Liliana há muitos anos e têm cinco filhos.