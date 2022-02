Sérgio Conceição deixa mensagem aos adeptos do FC Porto e da Lazio

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d'oro a Roma, soprattutto grazie a voi, Laziale. Vedere il mio nome insieme a tanti grandi campioni è stato un altro punto culminante di questo viaggio in Italia e nella mia seconda casa. pic.twitter.com/yiNVZ6Efg4 — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) February 25, 2022

Na ressaca daquele que foi possivelmente o jogo mais sentimental da sua carreira, Sérgio Conceição recorreu à sua conta para, primeiro, deixar um agradecimento aos adeptos do FC Porto e, depois, vincar junto do universo 'laziale' o quanto foi emocionante para si enfrentar a Lazio."Obrigado a todos os portistas que nos apoiaram ontem, no estádio e em casa. Obrigado também por mostrarem-nos o que deve ser o futebol: Uma disputa, mas também uma confraternização. Voltámos ao trabalho com a mesma ambição de sempre, já para o próximo jogo", escreveu o treinador, acompanhando a mensagem com uma fotografia da habitual roda que o grupo faz no final de todos os jogos.A esta primeira publicação seguiu-se uma outra, desta feita em italiano, e que tinha como destinatário o emblema que, a seguir ao FC Porto, tem mais presente no coração. Isto num dia em que a Lazio dedicou uma exposição a Sérgio Conceição no seu museu, com camisolas, bolas de jogo e outros adereços. "Um momento muito especial para mim e também para minha família. Foram anos dourados em Roma, sobretudo graças à Lazio. Ver meu nome ao lado de tantos grandes campeões foi outro ponto alto desta viagem a Itália e à minha segunda casa", escreveu o treinador.