Sérgio Conceição deixa mensagem de força à pequena Mariana: «Estamos juntos nesta luta!»

Sérgio Conceição recorreu esta terça-feira às redes sociais para recordar o encontro com a pequena Mariana, jovem adepta de 15 anos do FC Porto que sofre de neurofibromatose, doença hereditária que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo.Em mensagem deixada na página oficial do Instagram, o treinador do FC Porto desejou "força" à menina que o tem como ídolo. "Força Mariana! O prazer foi meu em conhecer-te, estamos juntos nesta luta!", escreveu.