Sérgio Conceição: «Descansar David Carmo devido às críticas? Assim também eu tinha de meter folga às vezes»

Sérgio Conceição foi questionado sobre o atual momento de David Carmo no FC Porto e se seria importante fazer descansar o central português, depois de ter estado menos bem nos últimos jogos dos dragões."Assim também tinha de meter folga de vez em quando, também sou criticado. Os jogadores estão pronto para jogar, agora depende da minha ideia para o jogo. As mudanças vão existir. A nível emocional o grupo está em evolução, mas existe gente experiente que sabe que temos de dar outra resposta que não demos no campenato", frisou o técnico dos azuis e brancos na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.