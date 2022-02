Sérgio Conceição: «Desgaste emocional? Na Ucrânia é que as pessoas estão devastadas»

Sérgio Conceição abordou o possível desgaste físico e emocional do plantel do FC Porto após o encontro dos dragões na quinta-feira diante da Lazio, em Roma, a contar para a Liga Europa. O técnico dos dragões falou do conflito na Ucrânia para relativizar a situação."Preocupam-me os jogadores nesse tal plano físico. Há jogadores que saem não só com alguma fadiga mas há também jogadores tocados. O tempo de recuperação é muito curto. Um jogador que esteja tocado, que se calhar depois de três dias está bem para jogar ou competir, neste caso é mais difícil. No plano emocional só temos de estar no máximo, olhando para a nossa época, ao eliminar uma equipa como a Lazio. É uma excelente equipa. É sempre bom. Olhando para o panorama mundial, é melhor ainda. Isto não tem de servir de consolo mas, olhando para a Ucrania, aí é que as pessoas estão devastadas. Só temos de estar bem. Estamos a fazer aquilo que gostamos. Estamos aqui num cantinho, por enquanto, em paz. Quando me falam do plano emocional, acendo a televisão para perceber que temos de estar tristes, por um lado, e muito felizes por aquilo que fazemos e da forma como fazemos. Convivemos com isto com uma tristeza profunda e olhamos para um jogo de futebol que fica reduzido a muito pouco", referiu em conferência de imprensa."Está a fazer um excelente campeonato, com jogadores experientes e um treinador muito sólido que tem vindo a demonstrar um trabalho muito interessante em equipas que teoricamente não lutam por certos objetivos. Depois, ele consegue transformar essas equipas e alcançar classificações acima da média. Estamos avisados pela qualidade coletiva e a qualidade individual que existe no Gil Vicente. Pena é não termos muito tempo de recuperação. Estamos fartos de falar do tema. Não deve servir de desculpa, como eu disse, especialmente quando jogamos em casa e não temos essas tais 72 horas para poder recuperar. Chegámos ontem às 3 da manhã a casa. Ficam pouco mais de 60 horas para recuperar para um jogo extremamente exigente."