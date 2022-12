Sérgio Conceição despede-se de Sinisa Mihajlovic: «Partiu um amigo, uma inspiração»

Sérgio Conceição despediu-se esta sexta-feira de Sinisa Mihajlovic, antigo jogador e treinador sérvio que morreu hoje e do qual o técnico do FC Porto foi companheiro de equipa na Lazio durante três épocas, com uma publicação nas redes sociais."Sinisa, hoje partiu um amigo, uma inspiração, um campeão. Sinisa, serás para sempre recordado pelo que fizeste em campo, e também por quem eras fora dele. Foste uma presença importante na nossa chegada a Roma, foi lado a lado que vimos as nossas famílias crescerem, que crescemos nós enquanto jogadores, homens, pais de família", começou por escrever Sérgio Conceição, deixando uma garantia."O futebol deu-me tudo aquilo que tenho hoje. Momentos como este recordam-nos da importância que têm as pessoas que cruzamos no nosso caminho. Os verdadeiros troféus que guardo da carreira como jogador são momentos como aqueles que vivemos juntos. Descansa em paz, amigo. Tens em Portugal uma família a olhar pela tua!", terminou.