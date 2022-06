Sérgio Conceição destaca êxito de 2021/22: «Jogadores em crescimento, equipa em evolução»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma temporada muito forte da nossa equipa. Jogadores em crescimento, equipa em evolução. Soubemos sofrer, jogar na profundidade, pausar o jogo, acelerar. Marcamos golos, muitos e variados. Fomos a melhor equipa, a que mais soube adaptar a cada jogo, a cada contexto! @FCPorto pic.twitter.com/ZVPPbyCSGO — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) June 15, 2022

Sérgio Conceição utilizou as redes sociais para exaltar o êxito que foi a temporada 2021/22, que terminou no passado mês de maio."Uma temporada muito forte da nossa equipa. Jogadores em crescimento, equipa em evolução. Soubemos sofrer, jogar na profundidade, pausar o jogo, acelerar. Marcamos golos, muitos e variados. Fomos a melhor equipa, a que mais soube adaptar a cada jogo, a cada contexto!", constatou o treinador do FC Porto através da conta de Twitter.Recorde-se que os dragões conquistaram a dobradinha, juntando o campeonato à Taça de Portugal.