Sérgio Conceição deu os parabéns ao FC Porto: «Que seja mais um ano de vitórias e conquistas»

Sérgio Conceição não deixou passar em claro o 129.º aniversário do FC Porto e deixou uma mensagem nas suas redes sociais, fazendo votos para que seja mais uma época de "vitórias e conquistas"."Mais um ano de desafios, exigência e ambição. Do nosso lado, damos tudo para que seja mais um ano de vitórias e conquistas. Orgulho em fazer parte da história deste clube", escreveu o técnico do FC Porto.