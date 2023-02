Sérgio Conceição: «Deve ser inédito a equipa que ganhou os últimos quatro títulos nacionais ser tão massacrada»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto que não esteve no banco dos dragões na vitória desta noite frente ao Vizela (2-0) devido à expulsão no encontro diante do Marítimo , considerou que a exibição da sua equipa, hoje comandada por Dembelé , foi "positiva sem ser brilhante"."Resultado melhor do que a exibição? Não acho. Enfrentamos adversários competentes e que sabem o que fazer nos diferentes momentos do jogo. Encontrar o espaço para entrar na organização de um adversário que tem qualidade e mérito... Temos de dar mérito ao Vizela. Foi um jogo onde ganhámos com todo o mérito. É verdade que tentámos, percebendo que o Vizela gosta de ter bola, de jogar a partir de trás, ligar o jogo, acho que tentámos condicionar, e quando conseguimos, fizemos golo e mais uma ou outra situação. No geral foi positivo sem ser brilhante", referiu em conferência de imprensa."É uma boa questão. Obviamente que não ficamos alheios ao que se passa e ao que se diz. Deve ser inédito a equipa que ganhou os últimos quatro títulos nacionais ser tão massacrada por toda a gente como somos, mas isso acontece porque ganhámos. Enquanto disserem mal de nós é bom sinal. Mal no sentido de se criar pressão, do ambiente que se cria à volta das vitórias, das conquistas... Tentamo-nos abstrair disso, mas não temos de provar nada a ninguém, temos de fazer o nosso trabalho. Isso não tem de ser uma vitamina para nós mas é uma realidade. Se há azia é porque ganhamos. Somos os detentores dos últimos quatro títulos nacionais, é normal haver azia. Lance do Galeno? Vi que tenta chegar à bola, está no ar e depois cai. Ainda não vi em pormenor"."É verdade que temos alguns jogadores de fora, jogadores importantes, mas não podemos lamentar isso. Temos de olhar para o que temos e espero recuperar mais um ou outro jogador para o encontro em Viseu, e depois falaremos do clássico. Em relação ao jogo, a sensação que me deu é que algumas das vezes podíamos ser mais inteligentes no sítio onde explorar essa boa organização do Vizela. O Nuno Moreira muitas vezes acompanhava ações do João Mário, e nessas vezes tinha de haver outros movimentos, com o Pepê a poder explorar outros espaços. Algumas variações do centro de jogo, onde éramos algo previsíveis. Nós contribuimos para deixar o Vizela confortável a nível defensivo. Tentámos retificar ao intervalo com a tal comunicação que temos com os treinadores adjuntos. Houve mérito do Vizela, algum demérito nosso em alguns momentos, especialmente na dinâmica em posse. Defensivamente, penso que o Vizela não criou grande perigo. Podíamos ter feito mais no momento de pressão. Sabíamos que o Guzzo se aproximava do guarda-redes para sair a partir de trás, enfim. Houve coisas positivas e outras que não correram tão bem, mas isso é uma maravilha para nós treinadores. Não me importava de ganhar sempre 2-0"."Não sei, é uma novidade que me está a dar porque eu estava dentro de uma sala e não ouvi nada. Se fosse o estádio todo ouviria com certeza. Há sempre adeptos mais contentes do que outros, temos adeptos muito apaixonados pelo clube e que querem sempre que a equipa seja um rolo compressor, mas nem sempre é possível"."Todos os jogos são muito importantes, são finais praticamente. Não podemos atrasar-nos mais em relação ao que é o nosso rival, que é o Benfica, e quarta-feira temos um jogo importante com o Ac. Viseu e depois outro na Liga dos Campeões. Sabemos que se queremos ir até ao fim e sermos competitivos temos de olhar para todos os jogos como uma final. Este momento coincidiu também com o castigo do Bernardo Folha, mas eu sou pago para arranjar soluções. Aproveito para dizer que o Vasco Sousa se estreou não por ser engraçadinho e pequenino e os adeptos gostarem, mas porque tem trabalhado de forma muito positiva na equipa B e hoje poderia ser importante, até pelo esforço do Grujic, que fez um treino. Hoje jogou 85 minutos, e eu tinha dito que era impossível jogar 90 na antevisão... Não podemos perder mais pontos e deixei-o estar lá dentro. Ele está furioso comigo mas já passa".