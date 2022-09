Sérgio Conceição: «Digo sempre que trabalhar em cima de derrotas nunca é bom»

Sérgio Conceição antecipou esta sexta-feira o encontro da sexta jornada da Liga Bwin, ante o Chaves, que se disputa este sábado, no Estádio do Dragão. O técnico dos azuis e brancos quer uma reação da equipa após a derrota com o Atlético Madrid (2-1), para a Liga dos Campeões."Digo sempre que trabalhar em cima de derrotas nunca é bom, não só pelo resultado mas pelo estado de espírito. Este é um bocadinho diferente do último, pós-Rio Ave. Os jogadores sentiam que podíamos ir ganhar a casa do Atlético Madrid e, no fim, sentimos que merecíamos esses três pontos. Trabalhar uma equipa revoltada, no bom sentido. Fizemos um jogo muito competente mas não vivemos disso, vivemos de pontos. Sinceramente, o estado de espírito é diferente à semana que antecedeu o jogo com o Gil Vicente. O jogar logo a seguir… fá-lo-iamos se pudéssemos mas temos de ver a recuperação dos jogadores e nós tivemos uma viagem, chegámos na sexta-feira por volta das 2h30 ou 3h da manhã. Estamos aqui hoje para iniciar o estágio. Foi extremamente curto, tem os seus contras mas há o lado positivo de estar numa Liga dos Campeões e agora lutar pelo objetivo é o principal: o campeonato. Dentro disso, estamos preparados com as diferentes soluções que temos no plantel, com praticamente toda a gente disponível com a exceção do Otávio e do Grujic que não está a 100 por cento. Os outros estão todos prontos para ir a jogo. Colocarei os 11 que estão melhor para ir a jogo e os cinco reforços que costumam dar uma resposta positiva durante o jogo para podermos ganhar", começou por dizer em conferência de imprensa."Não posso adivinhar e não tenho esse condão. Em função do que já fizeram, cabe-me a mim ter diferentes planos para diferentes posturas do adversário. Interessa é o foco em nós e o que podemos fazer."