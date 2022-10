Sérgio Conceição diz que Rodrigo está preparado: «Se não estivesse, não vinha connosco...»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao duelo de amanhã entre Club Brugge e FC Porto, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações na conferência de imprensa, o treinador dos dragões começou por elogiar o comportamento dos seus jogadores no clássico com o Benfica na última jornada do campeonato, para salientar a ausência de experiência no plantel em jogos de Champions e ainda para sublinhar o facto de Rodrigo Conceição estar preparado para assumir a lateral-direita se for necessário.





"Clássico? Gostei de algumas coisas, outras nem tanto. Dos meus jogadores gostei como abordámos o jogo, como estivemos em dificuldade e como se conseguiram superar em todos os momentos. Amanhã será diferente. Todos os jogos são importantes e decisivos nesta casa. É claro que não temos um plantel com muita experiência, estávamos a falar que se o Pepe jogasse fazia o seu jogo 113 na Liga dos Campeões e o Fábio [Cardoso] fez três... e o [David] Carmo quatro. Mas isso não interessa. Se a equipa estiver bem não tenho dúvida de que faremos um resultado que será ganhar ou ganhar e nos poderemos qualificar, que é aquilo que nós queremos", começou por dizer o técnico dos dragões.Sérgio Conceição salientou que o mais importante no lançamento para o jogo foi pensar na forma como a equipa se irá mostrar em campo frente a um oponente difícil. "Não teve qualquer um desses pensamentos no lançamento do jogo. Focámos na nossa equipa. O mais importante somos nós, olhando sempre para o adversário e jogar para ganhar. Pensar mais para a frente, estamos a esquecer de onde podemos meter os pés e para que não tropecemos."Já questionado sobre o facto de Rodrigo Conceição estar ou não preparado para assumir a titularidade, Sérgio atirou: "Isso é uma questão estratégica, se não estivesse preparado não vinha connosco e fazia mais uns treinos com a equipa B e não estaria aqui. Todos os que foram convocados estão preparados. O Rodrigo não foge à regra."