Conceição 'dá' Rúben Semedo na equipa B e aborda ausência de Pepe: «Aqui não há ninguém que se chame titular»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo com o Moreirense (amanhã, 20 horas), e abordou a ausência de Pepe que está a cumprir castigo."Aqui não há ninguém que se chame titular; uns têm mais minutos, outros menos. Infelizmente, não temos Pepe e Marchesín, temos os outros para colmatar a ausência do nosso capitão. Trata-se de um jogador extremamente experiente, muito importante também no balneário. Vai connosco para estágio, faz parte da trupe. Em relação ao castigo, vamos esperar para ver o que vai acontecer; o nosso foco agora é pensar nos disponíveis amanhã", afirmou.Questionado sobre se Rúben Semedo vai ser chamado para colmatar a ausência de Pepe, Conceição foi direto: "Não vai ser opção porque vai jogar pela equipa B amanhã [frente ao Chaves]. Perdeu alguns quilos, e quero que tenha minutos e é importante que os tenha para quando for chamado para a equipa principael esteja ao seu melhor nível".