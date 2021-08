Sérgio Conceição e a consistência defensiva: «Normalmente quem sofre menos é campeão»

Sérgio Conceição destacou o facto da consistência defensiva ser fundamental numa equipa e ao longo da época para que se conquistem títulos. Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Belenenses SAD, na jornada de abertura da Liga Bwin, o treinador do FC Porto lembrou que normalmente quem sofre menos golos ao longo do campeonato é que acaba por se sagrar campeão.





"Temos alertado e trabalho esse aspeto [defensivo]. Nestes quatro anos, fomos três vezes a melhor defesa e três vezes o melhor ataque. Normalmente a equipa que sofre menos é que é campeã. Não tem a ver com jogar mais. Ainda no ano passado fomos os mais concretizadores, mas isso não nos valeu o campeonato. Temos de refletir. Está tudo associado. Quando temos bola temos de perceber o espaço que damos e a forma como nos equilibramos. É preciso reagir à perda da bola e transitar para a defesa de forma eficaz. É preciso trabalhar os diferentes momentos do jogo. Essa consistência é fundamental para se ganhar títulos", destacou.Quando questionado sobre que jogador vai escolher para fazer dupla no ataque com Taremi, o técnico foi taxativo."Não vejo as coisas assim. Pode ser alguém que seja companheiro do Toni [Martínez]. Dão como dado adquirido a titularidade do Taremi, mas não é assim. O importante é aquilo que são as dinâmicas e as variantes a nível atacante. É importante perceber o trabalho quando perdem a bola. Se olharem para as estatísticas, os jogadores têm bola durante minuto e meio, perto de dois, talvez o Messi. O resto são movimentos e andamento como se costuma dizer. E não tem a ver com maratonas, tem a ver com correr de forma adequada e justa. É importante perceber essa relação na frente, dependendo das características do jogo e escolher quem vai jogar. Ainda temos o Evanilson, o Fábio Vieira, que deu uma resposta fantástica a jogar atrás do avançado na 1.ª parte com o Lyon. Não sendo de referência no ataque, são jogadores que emprestam outras características ao jogo", adiantou Sérgio Conceição, num jogo em que o treinador luso garantiu que vai poder contar com Uribe, após debelar a lesão que tinha sofrido na seleção, ao contrário de Marko Grujic, que fica de fora das opções para a partida.O técnico revelou depois o que espera do Belenenses SAD no encontro de domingo e deixou um alerta aos seus jogadores."Espero uma equipa organizada e que tem avançados fortes e rápidos, que vão dar muito trabalho à nossa organização defensiva, principalmente no equilibrio que falámos. Tem laterais que se projetam bem e dão largura à equipa. Não acredita que venham jogar num 3x4x3, mas sim num 3x5x2. Temos de estar atentos a esses aspectos. São uma equipa que, mesmo não fazendo muitos golos, criam problemas aos adversários", avisou.