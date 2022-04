Sérgio Conceição e a derrota 'difícil' com o Sp. Braga: «Não estamos habituados a perder»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Vizela da 32.ª jornada da Liga Bwin, que se joga amanhã às 19h00."Estes jogos na parte final do campeonato ganham uma dimensão diferente, há equipas que lutam por diferentes objetivos e o Vizela, tal como nós, tem estes jogos que são como finais. Espera-nos um jogo competitivo, em que nos cabe ir à procura dos três pontos. Foi com esse intuito que preparámos o jogo"."É sempre difícil. Por tudo o que se passou no jogo, felizmente não estamos habituados a perder, foi um momento de olhar para o que não fizemos e devíamos ter feito. Não falo de atitude, mas talvez de mais inteligência no jogo, tentar perceber que o Sp. Braga modificou a postura atual, e nós, a começar por mim, não soubemos desmontar a organização deles e parabéns para eles, que é sinónimo de qualidade ao fim de tantos meses nos terem derrotado. Foi uma semana a pensar neste jogo do Vizela, dissecando ao pormenor tudo aquilo que se passou no último jogo e outras coisas a que estamos atentos. Trabalhar com a máxima atitude e disponibilidade para fazermos um bom jogo amanhã e ganharmos"."Tanto nas vitórias como nas derrotas não andamos consoante os resultados, isso pode interferir no estado de espírito. Trabalhar com vitórias é sempre mais agradável. Aquilo que é a qualidade no trabalho, o objetivo, o foco, são sempre os mesmos. O Uribe está melhor, mas ainda não temos a certeza porque foi um problema muscular. Poderá estar nos convocados"."Sobre o Vizela, Álvaro Pacheco tem feito um trabalho muito interessante, não de agora mas já de algum tempo. O Vizela, ganhando essa maturidade com o decorrer do campeonato, é normal que esteja cada vez mais enraizada a maneira de jogar. Nós conhecemos a dinâmica, mas amanhã poderá surpreender, não podemos controlar o que o adversário faz em termos estratégicos. Sabemos da qualidade deles".