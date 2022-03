Sérgio Conceição e a derrota do Lyon na Ligue 1: «Não dá confiança nenhuma»

A derrota do Lyon consentida este domingo na Ligue 1 não dá vantagem em qualquer aspeto para o jogo da 2ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa ao FC Porto, segundo indicou Sérgio Conceição."Não dá confiança nenhuma. Muitas vezes as pessoas não conhecem as equipas francesas. O Rennes é uma equipa que investe muito, está no cimo da tabela, tem excelentes jogadores, um treinador muito experiente que já passou pelo Lyon. Tive oportunidade de ver grande parte do jogo de hoje e não foi diferente daquilo que eu esperava antes do jogo que fizemos aqui no Dragão. Acho que houve mais demérito nosso do que mérito no Lyon, muito sinceramente, sabendo que o Lyon tem uma equipa de qualidade. Temos todas as possibilidade de ir a Lyon e dar a volta, sabendo que três dias depois temos um jogo importantíssimo no Bessa e o nosso principal objetivo é o campeonato", afirmou em entrevista rápida à Sport TV."Gestão diferente? Eu estou todos os dias com eles e ao fim de quatro dias percebo qual era o estado deles a nível físico. Toda a gente está preparada nas outras vertentes que achamos importantes para ir a jogo. Achei que este era o melhor 11. Possivelmente, haverá outro 11 melhor para quinta-feira. Vamos pensar nestes dias nas melhores estratégias para ir a Lyon e tentar dar a volta a uma eliminatória que está no intervalo."