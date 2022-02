Sérgio Conceição e a distância do Benfica: «Clubes como referiu nunca estão fora da luta de nada»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao encontro de amanhã com o Moreirense, a contar para a 23.ª jornada da Liga Bwin, mostrando-se ciente das dificuldades que vai enfrentar diante de uma equipa que se "sente confortável a jogar em casa"."Moreirense é uma equipa sempre difícil de defrontar principalmente em sua casa. Estamos preparados para as dificuldades. É uma equipa forte fisicamente, sente-se confortável a jogar em casa. Cabe-nos a nós, independentemente da dificuldade, resolver essas mesmas dificuldades que o Moreirense apresentar. Lutamos pelo campeonato e não podemos encontrar desculpas disto ou daquilo; cabe-nos enfrentar as dificuldades. Os jogadores estão todos preparados para dar o seu contributo e isso viu-se com a Lazio", começou por dizer na conferência de imprensa."Se há momentos em que as equipas se querem transcender é perante uma equipa chamada grande, porque a responsabilidade de ganhar não é deles. Vão estar no máximo naquilo que é a atitude."Enquanto matematicamente for possível, os clubes como referiu nunca estão fora da luta de nada. Temos de fazer o nosso trabalho e chegar ao fim e ter pelo menos um ponto de vantagem para o segundo classificado.""Também considero que ficou por marcar penálti sobre o Evanilson. Foi um momento em que o VAR não entrou bem, mas não tem nada a ver com amanhã. É um bom arbitro e vai querer fazer o melhor, não há nada mais a dizer.""É difícil porque temos pouco tempo de trabalho, mas ao mesmo tempo é desculpa. Dessa forma não há desculpas, temos um grupo que nos permite jogar ao terceiro dia e temos muita gente que trabalha connosco a ajudar na recuperação dos jogadores, fazem bem o seu trabalho e são fantásticos. Se somos o FC Porto e queremos ir ate ao fim das provas, temos de estar preparados. Não é o ideal mas é isto que temos.""Vamos à procura de fazer o nosso melhor para conseguir os 3 pontos. Não vale a pena fazer contas aos jogos que faltam. Já tive alguns pontos até mais atrás do que os que tenho agora, por isso no futebol rapidamente se passe de um estado ao outro. Por isso temos de ser realistas, confiantes no trabalho e nos jogadores mas realistas e perceber que temos dois rivais fortes a disputar o campeoato. Têm feito caminhadas importantes e estamos atentos aos outros, mesmo não sendo o nosso foco, porque não dependeremos deles", concluiu.