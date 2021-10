Sérgio Conceição e a expulsão de Taremi: «Disse-me que foi tocado...»

Diante do Paços de Ferreira, o FC Porto venceu mas acabou com menos um elemento, em face da expulsão já para lá da hora de Mehdi Taremi, por conta de um lance no qual o árbitro Manuel Mota considerou simulação dentro da grande área. Questionado sobre esse lance, Sérgio Conceição diz não o ter visto, mas partilhou aquilo que o seu jogador lhe confessou.





"Disse-me que foi tocado, sem dúvida. Não vi, mas acredito no meu jogador", frisou o técnico portista, que em seguida abordou a ausência do jogador no próximo compromisso interno do avançado. "É o que é. Temos mais jogadores e certamente que darão o seu contributo. Com esta atitude não tenho problema de não estar o Taremi, vai estar outro...", disse, à SportTV.E por falar em ausências, segue-se a paragem para as seleções, que 'roubará' alguns jogadores aos dragões. "Por um lado é bom, porque damos muitos jogadores às seleções. Mas por outro ficamos limitados no trabalho. Acabamos por não trabalhar situaçoes importantes, mas é o que é. Temos de respeitar. Queria ficar com todos, mas também queria que fossem todos às seleções".