Sérgio Conceição e a expulsão: «Fiz o mesmo que o atleta do Famalicão fez na direção dos Super Dragões»

A celebração efusiva e a expulsão de Sérgio Conceição após o grande golo de Otávio A celebração efusiva e a expulsão de Sérgio Conceição após o grande golo de Otávio

Sérgio Conceição disse que nada fez para merecer a expulsão durante os festejos do golo de Otávio nos descontos do prolongamento do FC Porto-Famalicão (3-2), dizendo que celebrou como Iván Jaime o fez aquando do 1-2 para os famalicenses."Fui festejar quando me levantei e fiz exatamente o mesmo que o atleta do Famalicão quando marcou o segundo golo para os Super Dragões. Nao falei com ninguém, fui de punhos cerrados a festejar e fui expulso", começou por dizer o treinador portista na conferência, revelando depois o que disse a João Pedro Sousa após ser expulso:"Fui dizer a esse senhor que quando fui expulso o jogador dele foi mal educado com o Pepe e com os nossos adeptos. Foi exatamente isto que se passou. Diabos com cara de anjo estou farto deles. Eu sei o que disse a esse senhor treinador."