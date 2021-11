Sérgio Conceição e a falta de golos na Champions: «Preocupava-me se não criássemos oportunidades»

Sérgio Conceição foi questionado este sábado sobre o facto de o FC Porto ser o melhor ataque do campeonato português, com 28 golos, mas não conseguir transpor essa veia goleadora para a Liga dos Campeões, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã com o V. Guimarães."São situações que me preocupariam se não criássemos situações de golo. Com as situações que a equipa cria, a cereja em cima do bolo era sermos mais eficazes. Temos muitas ocasiões de golos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nas taças e no campeonato criamos o dobro, daí os golos. A equipa produz muito, o que me deixa satisfeito. E isso vai entroncar em nuances que metemos no jogo e que, de ano para ano, temos muda, para não sermos iguais ao que fomos no passado recente. Dependendo do jogo", frisou.