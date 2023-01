Sérgio Conceição e a final da Allianz Cup: «Não treinei penáltis»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição já tinha dito antes da meia-final com o Ac. Viseu que a equipa do FC Porto não tinha treinado penáltis, o mesmo sucedendo agora antes da fina."Tudo é importante, mas posso confidenciar que não treinei. Num dia, treinei penáltis muitas vezes e isso faz parte das unidades de treino, mas acho que na véspera de um jogo, quem bate bem, se falhar pode ir com um pensamento para o jogo que é de evitar. Não é na véspera de uma final que se treina penáltis, isso vai-se treinando", explicou Conceição.