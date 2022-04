Sérgio Conceição e a goleada: «Não houve nada de surpreendente»

"Tornámos o jogo fácil. Tivemos uma atitude competitiva como tem sido habitual noutros jogos, como no Bessa e como contra o V. Guimarães, que se fossemos mais eficazes o jogo não acabaria só com a vantagem mínima. Hoje materializámos toda a capacidade de golo. Estivemos muito concentrados no equilíbrio defensivo e muito fortes na reação à perda da bola. A equipa esteve dentro daquilo que é o habitual e que trabalhamos. Não houve nada de surpreendente. É uma vitória justíssima na nossa parte, é mais uma batalha ganha. Ainda faltam alguns jogos", reiterou em declarações à Sport TV."Não temos de pensar no volume do resultado. Temos de pensar que estamos perante 48 mil pessoas e que estamos a jogar em casa, tem de ser a atitude diária de quem trabalha aqui, em cada treino, no nosso clube. Fico contente por isso. Aqui não existem 11 jogadores, existem 20 e tal jogadores disponíveis, com uma atitude que nós queremos e exigimos. O gesto técnico pode errar-se, agora o compromisso com aquilo que é pedido, esse tem de estar sempre presente em cada lance. Não é um chavão. É aquilo que é exigido. Do primeiro ao último minuto, os jogadores tentam ir ao limite. Aliado à qualidade, resultam em exibições acima da média. Devo dizer que são três pontos iguais aos do Bessa e frente ao Vitória. Não vamos entrar em festas ou euforias porque não há euforias para ninguém. Temos de preparar o jogo de quinta-feira da melhor maneira frente ao Sporting.""Sem ser diretor financeiro, o meu trabalho é exatamente esse: dar o máximo com a equipa técnica e os jogadores, tal como todos os departamentos do clube, para que os jogadores sejam potenciados ao máximo, para que possamos estar sempre na maior prova de clubes do Mundo. Isso garantia benefícios financeiros ao clube mas não faz parte do meu trabalho. O meu trabalho é olhar para os números que podem garantir o objetivo do FC Porto: mais um campeonato."