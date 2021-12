Sérgio Conceição e a ida a Portimão: «Estamos precavidos para um jogo difícil»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão da partida de amanhã com o Portimonense, no Algarve (19h00), relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin."Foi uma preparação igual aos outros jogos que fazemos nas diferentes competições. Foi olhar para a nossa equipa, para a valia do adversário, o momento que atravessam e perceber o porquê desse bom momento. Historicamente é um jogo difícil.""Os registos históricos a mim não me dizem muito, levam-me para um estado de espírito em que constato que é difícil jogar em Portimão, temos jogos ganhos já para lá dos 90 minutos. Nos últimos anos o Portimonense tem-nos habituado a grupos com jogadores com qualidade acima da média e este ano também os tem. Aliou a isso capacidade de sofrer poucos golos, porque tem jogadores fisicamente fortes. É uma equipa que nesse sentido organiza-se bem, é muito vertical, incisiva nos ataques rápidos à baliza do adversário. Pode não criar muitas situações por jogo, mas quando cria é eficaz. Estamos precavidos para um jogo difícil, com jogadores dentro de uma dinâmica coletiva que tem sido forte. Depois dos chamados grandes é a que tem a melhor defesa. Cabe-nos a nós criar muitas situações no último terço, sermos mais eficazes do que temos sido na finalização, sermos uma equipa concentrada e forte no processo defensivo. Se estivermos atentos ao que somos como equipa, o jogo poderá ir pelo caminho que entendemos.""Olhei para a equipa do Portimonense e não muito para o Nakajima porque sabia que ele não pode jogar. A evolução tem sido de bom nível, dentro do contexto do Portimonense e não do FC Porto.""Já falei sobre isso na semana passada. Não quero desviar atenção do jogo com o Portimonense."