Sérgio Conceição e a influência do Mundial no jogo com Boavista: «Jogadores sabem o que não é negociável aqui»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do dérbi com o Boavista, uma partida da 13.ª jornada da Liga Bwin que o FC Porto disputa amanhã, no Bessa, a partir das 20h30."Acho que independentemente da forma do adversário é sempre um dérbi e um jogo diferente para as pessoas do Porto e da região norte. Com certeza que não vai fugir muito às caraterísticas dos últimos que joguei. Muito intenso, agressivo no bom sentido, com duas massas adeptas muito apaixonadas e que apoiam muito. Espero que seja um bom espetáculo num jogo muito vivido e sentido pelas pessoas e transporta isso para o campo", começou por dizer o técnico dos dragões na conferência de imprensa."A minha ansiedade tem a ver com outros problemas na vida sinceramente, o que tem de vir da decisão vai chegar. Se posso ter ansiedade são problemas bem maiores na vida em relação à forma como vejo o mundo.""Acho que temos de olhar para o futebol em geral e para o que são os treinadores e as equipas técnicas em Portugal, o que as equipas tem feito na Champions, há muita qualidade. Há muitos jogadores presentes nas diferentes seleções. Não vai estar nenhum árbitro português no Mundial... Há muito a melhorar, na arbitragem também. O grande problema é, quando se é de certa forma protegido, tende-se a não melhorar. A arbitragem é protegida porque não temos acesso a um áudio entre o VAR e o árbitro, se digo alguma coisa ao árbitro, aquilo é escrito de certa forma que me castiga e não posso dizer o contrário, eu como treinador e os dirigentes são analisados pelos resultados que têm e, ao fim de dois ou três resultados negativos ou de um campeonato perdido por más decisões de um árbitro e incompetência de um árbitro, eu sou metido de fora e o árbitro fica se calhar uma semana de fora, mas volta ao normal e fica protegido. O futebol português tem de melhorar e tudo, incluindo em alguns excessos nos bancos, incluindo no nosso FC Porto e em mim, naquilo que eu sou como treinador, mas não vou mudar. Vou continuar a ser efusivo, posso olhar de forma mais fulminante para os jogadores e para os árbitros, vou continuar exatamente da mesma forma. Digo com muita sinceridade: eu não preciso do futebol. Preciso num sentido, financeiramente não. Vou continuar a dar da minha paixão, e, quando for expulso, vão continuar a fazer aberturas de programas, escrever as páginas que quiserem porque vou continuar assim.""O momento de forma das equipas num dérbi tudo e ultrapassado. Entra-se e foca-se no mais importante. Como clube grande andamos sempre à procura de estar no fio da navalha, quero um FC Porto muito intenso e à procura do golo. Quando jogam contra nós, e temos dados estatísticos que comprovam isso, fazem-no de forma diferente. Vou dar exemplo: o Mafra foi mais intenso e correu mais quilómetros do que normalmente faz na Liga. Representa bem o que as equipas fazem quando jogam contra o FC Porto. Costumam dar mais do que dão normalmente. Contamos com um jogo difícil. É uma equipa com um treinador experiente e que conhece bem aquela casa. Se queremos ambicionar algo que temos que é o escudo de campeão nacional temos de ir ao Bessa a pensar nos 3 pontos. Pepe esta a treinar normal, está nesta fase final e pronto para dar contributo à equipa.""Quando sai Grujic estava a fazer barulho no balneário, deveria ser por isso [saber que tinha sido convocado]. Chamar jogadores da equipa B? Com certeza, há um planeamento que fazemos alem da comunicação que fazemos com os atletas nas seleções estamos sempre atentos e com a comunicação com António Folha em termos de competição, claramente que sim. Não estamos habitados a que se para tanto tempo, talvez para a mais importante prova, como são os Jogos Olímpicos e o Mundial. É uma incógnita. Não sabemos quando e que os nossos atletas vão voltar e se haverá lesão que pode condicionar.""Faço as coisas de forma instintiva. Estou a lembrar-me de um jogador do Mafra, que foi apanhado em fora de jogo e que pontapeou a bola para fora do campo, nem uma repreensão levou, nada. Na altura nem pensei, só pensei em mostrar desagrado, vi que foi uma falta feia, mais uma, sobre o Grujic e árbitro nada assinalou. Temos excelentes árbitros, agora há muito a melhorar. Não me estou a vitimizar, sei que não sou treinador fácil para árbitros e adversários, já não era como jogador para os treinador que tive, daí toda a campanha. Posso corrigir alguns excessos, mas mudar não mudo. Nuno Encarnação: posso estar mais anos no futebol e não mudo. Assim como o pai dele foi um grande politico, eu não mudo.""Não devemos perder pontos, ficamos mais longe do objetivo. Mas esta é uma época atípica, há muito campeonato para se jogar. Não vale a pena pensarmos no que já fizemos, temos de olhar para os jogos em que perdemos pontos, contra equipas que teoricamente tínhamos tudo para vencer. Não podemos olhar para isso, só olhámos para corrigir, mas o importante é o jogo de amanhã, contra o Boavista, quando ainda faltam muitas batalhas para se concluir e chegar à reta final. Dentro disto, já estive atrás alguns pontos, já estive à frente, perdi quando estava na frente e ganhei quando estava atrás. Nem vale a pena olhar para esses exemplos. Temos de focar na vitória de amanhã.""É mais uma conferencia onde os títulos vão ser sobre arbitragem. Dou mais importância ao Boavista do que aos árbitros. Era impossível dizer alguma coisa quando ele vinha a 20 metros e já vinha com o vermelho. Na outra expulsão não disse que era uma vergonha. O senhor João Pinheiro escreveu que eu disse que era uma vergonha e que ele era benfiquista, eu não disse isso. Disse só que ele era benfiquista. Estavam lá outras pessoas que ouviram. Soube depois que, só por isso não apanhavam jogo de castigo, apanhei castigo porque eles escrevem o que pensam que ouvem. Ás vezes uma pessoa pode pensar que ouve alguma coisa e não ouve, pode equivocar-se. Tem de se focar no trabalho que têm a fazer, não se defender sempre, não tem de vir a APAF com mais um processo e o Conselho de Arbitragem em cima das pessoas e podendo retificar como fazemos para melhorar a equipa.""Quando a bola começa a rolar não há segundos pensamentos. Assim, não se está focado, não é porque não se meter o pé, é por não estar focado e tenho de os tirar 10 ou 15 minutos depois. Isso nem se mete em causa sabem o que é que aqui não e negociável."