Sérgio Conceição e a luta pelo título: «Estamos em primeiro e nesta casa ninguém gosta de perder»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Vizela e falou do sprint final para a conquista do título."O plano mental é essencial no futebol e na vida. Olhamos para o que é a componente física, técnico-tática, e depois também há o lado emocional que é importante mas não pode ser melhor. Estamos em primeiro, dependemos de nós, e nesta casa ninguém gosta de perder. Olhamos muito para o que é o sucesso da equipa, mas também olhamos para os erros e para o que não fizemos. Temos de o fazer no próximo jogo que é o mais importante. Em termos emocionais, acredito que há muita gente que gravita neste meio, no futebol, que tente criar algumas situações menos favoráveis ao grupo de trabalho, mas nós tentamos separar as coisas e focar na preparação do jogo e trabalho diário", disse.