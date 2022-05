Sérgio Conceição e a morte do adepto nos festejos do título do FC Porto: «Foi um episódio triste»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Estoril (amanhã, às 18 horas, no Dragão) e falou da festa dos campeões nacionais que ficou manchada pela morte de um adepto junto ao estádio."Foi um episódio triste, ninguém gosta de ver isso acontecer. Falou-se muito depois do nosso jogo de cenas desagradáveis e lamentáveis e não do mérito dos jogadores do FC Porto e a conquista de mais um campeonato. São cenas que não têm de acontecer, a condenar, isto não é futebol", afirmou.