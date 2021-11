Sérgio Conceição e a possível saída de Luis Díaz: «Não tenho dores de cabeça»

Sérgio Conceição foi este sábado confrontado com a possível saída de Luis Díaz no mercado de janeiro, mas o treinador do FC Porto minimizou a questão. Não deixou, todavia, de elogiar o talento do colombiano."Não tenho dores de cabeça e se tiver, é dor de cabeça. Não pensamos no mercado e nem em nada disso.""Fomos buscá-lo ao Barranquilla, houve um grande trabalho aqui com ele e também uma grande evolução da parte dele. Tem de ver com a sua qualidade e com o trabalho que é feito diariamente aqui, para potenciar ao máximo essas qualidades. Metê-lo confortável no jogo para quando tiver a bola desequilibrar de uma forma fantástica. Depois, perceber que espaço deve ocupar quando perdemos a bola. É a evolução completamente natural de um jogador com muito talento."