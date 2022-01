Sérgio Conceição e a preparação para o Vizela: «Trabalhámos inclusivamente os penáltis»

O jogo com o Vizela, esta quarta-feira, terá caratér eliminatório visto se a encontro único, a contar para a Taça de Portugal. Por isso, Sérgio Conceição revelou que o FC Porto equacionou até que o mesmo possa chegar à decisão por penáltis."O Vizela é uma equipa com alma, uma identidade própria e adeptos muito apaixonados pelo seu clube. Nós vimos muitos jogos este ano [realizados pelo Vizela]. Nas partes finais, o Vizela conseguiu meteu alma dentro do campo e até conseguir pontos. O que preparámos para não haver surpresa é o trabalho diário percebendo que a história do jogo vai ser diferente do campeonato. Trabalhamos todos os momentos do jogo, inclusivamente os penáltis, porque pode acontecer. Trabalhámos a possibilidade de ir a prolongamento e haver a definição da passagem por penáltis. Queremos muito passar e teoricamente somos a equipa mais forte. Não fugimos dessa responsabilidade do jogo", reiterou em conferência de imprensa."É o que é (risos). Não acho um bom momento, antes do jogo de Vizela, tão importante para nós, estar a falar de estátua ou menos estátua. Por todo o carinho e respeito que tenho pela homenagem que fizeram, não é isso pelo qual me rejo, não é isso que me faz melhor treinador. Até vou confidenciar: disse ao presidente que tinha tanto gosto ou mais que a estátua estivesse no museu pessoal do presidente do que no próprio museu do clube. Fico muito contente e lisonjeado [com a estátua].""Tem nuances que sim, poder-se-á pensar que sim. A dinâmica ofensiva poderá ficar mais rica em determinados momentos, sendo mais difícil pra o adversário. Tem a ver com o trabalho diário aqui. Dentro das características dos jogadores há que trabalhar o coletivo. É isso que é mais importante."