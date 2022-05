Sérgio Conceição e a queixa do Benfica contra quatro portistas: «Falo com todos os jogadores»

O Benfica, conforme apurou Record, vai apresentar queixa contra Fábio Cardoso, Otávio, Manafá e Diogo Costa por cânticos insultuosos em relação aos encarnados, no decorrer das festas pelo título de campeão nacional conquistado pelos dragões. Este sábado, na conferência de lançamento da final da Taça de Portugal, perguntou-se a Sérgio Conceição se tinha falado sobre esse caso com os jogadores em questão."Falo com todos os jogadores do plantel, sobre o treino, sobre o futebol, falo sempre, todos os dias. Com todos...", limitou-se a dizer Sérgio Conceição sobre o tema.