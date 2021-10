Sérgio Conceição e a reação pós-Liverpool: «Se calhar estão habituados a levar com bluff...»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, encontro agendado para amanhã, no Dragão, às 18 horas, mas a pesada derrota frente ao Liverpool foi ainda tema na conferência de imprensa.





"Fui a voz do descontentamento geral que provocou a derrota contra o Liverpool. Só. Mais nada", começou por dizer.E prosseguiu: "A mensagem que foi passada é a mesma que é há 4 anos. Existe uma base de comprometimento aqui no clube e há certos princípios que têm de ser respeitados. Depois há a preparação do jogo e o único responsável por não conseguirmos ter um resultado positivo sou eu. Este é o 4.º ano de Champions, eu e outros jogadores. No ano passado tivemos uma boa campanha, derrotámos o campeão da Europa, o Chelsea, por exemplo. Parece que caiu o Carmo e a Trindade. Acho bem e gosto disso. O FC Porto está habituado a ganhar. Liverpool há bem pouco tempo perdeu por 7-2 contra uma equipa média, Aston Villa, da Liga inglesa. Há resultados e jogos. Não queríamos que acontecesse. Estamos focados no Paços"."Falei com os jogadores de forma frontal como há 4 anos e falei com a imprensa. Se calhar estão habituados a levar com bluff, mas eu não. Meto o meu sentimento cá para fora. Porque foi algo disparatado como li? Sou e fui eu o principal responsável e estou a dar a cara. Mas temos de analisar o porquê de terem acontecido certas coisas. Passei à imprensa o que passei ao meu grupo. Eles sabem disso e vêem as conferências, o que se diz antes e depois dos jogos. Não vejo outro jogo. É verdade que às vezes pode sair uma ou outra situação exagerada. Mas a mensagem passa como eu sou e não vou abdicar dela. Não abdico das minhas convicções. Sou assim e vou continuar assim".