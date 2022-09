Sérgio Conceição e a 'revolução' no onze: «Sem receio nenhum, tenho confiança em todos»

Depois da derrora da semana passada, em casa do Rio Ave, o FC Porto voltou este sábado às vitórias, batendo também fora de portas o Gil Vicente por 2-0 . Um resultado importante para os dragões, mas também para Sérgio Conceição, que somou a sua 200.ª vitória no comando da equipa portista. Isto num encontro no qual o técnico portista apostou numa pequena revolução no seu onze. A justificação para isso foi clara."A semana foi dando indicações de que era necessário mudar. Não só a forma e a estrutura, mas também algumas peças, que fomos colocando de acordo com o que achei que era importante para começar aqui o jogo. Foi um jogo difíci, contra um adversário que fez um trajeto fantástico no ano passado, que tem muitos jogadores dessa estrutura do ano passado. Penso que tivemos uma primeira parte de acordo com o que trabalhámos. Com segurança no jogo, na posse, criando oporutnidades. Fizemos quatro golos, contaram dois. Entrámos bem na segunda parte, queríamos o terceiro para ficarmos mais descansados no resultado. Depois, dos 60 aos 80 minutos, com má definição nossa na entrada do último terço, o Gil Vicente acaba por criar uma ou outra chance. Mas foi uma vitória justíssima. Não sendo tudo fantástico, teve aquilo que é a base para ganhar jogos", começou por dizer, em declarações à SportTV."Os indicadores que temos é de grande profissionalismo. Quem entra dá sempre uma resposta fantástica. Trabalhamos com eles, estão todos preparados. No onze apostei nos que achei que eram melhores para ganhar o jogo. Sem receio nenhum, tenho confiança em todos. Há uns que estão melhor do que outros em determinado momento, mas fiquei muito contente com a resposta de todos, mesmo com os que entraram", acrescentou.Sobre a estrutura apresentada, Sérgio Conceição lembrou que o FC Porto jogou assim "na Supertaça, que foi um jogo excelente, com o Sporting e com o Marítimo". "Perante esta equipa achei melhor mudar, mas não é novo. Tenho todos os anos, dentro das táticas, mudado e apresentado nuances".